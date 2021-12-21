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Erzurum’dan Meşk Geceleri ile Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı’na rakip oldular

İHA

Erzurum’dan Meşk Geceleri ile Sıra Geceleri, Kürsü Başı ve Otağ Başı’na rakip oldular

Erzurum Fasıl ekibi, Urfa yöresine ait sıra geceleri, Elazığ bölgesine ait Kürsü Başı, Diyarbakır yöresine ait Otağ Başı’na “Erzurum Meşk Geceleri” ile rakip oldu.
Erzurum’da yerel olarak faaliyet gösteren Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi Fikret Şimşek ve Celil Kalkan oluşturdukları müzik grubuna noterden “Erzurum Meşk Geceleri” adını tescil ederek yöresel marka oluşturmak için çalışmalarına start verdi.
Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi, solistleri Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, pandemi nedeniyle bir süredir ara verdikleri programlarına “Meşk Geceleri” ile yeniden başladı.
Fasıl grubu solistleri Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, “10 yıl önce Erzurum Dadaşlar Fasıl ve Meşk Ekibi'ni kurmuştuk. Urfa’da, Elazığ’da, Diyarbakır’da, Mardin’de bu tür etkinler yapılıyordu. Bizler de ekip olarak Erzurum’da böyle bir eksikliğin olduğunu fark ettik ve 13 ekip arkadaşımızla meşk ekibini kurduk. 'Sıra Geceleri' bilindiği gibi Urfa yöresine ait, 'Kürsü Başı' Elazığ bölgesine ait, 'Otağ Başı' Diyarbakır yöresine ait, bizler de Erzurum’un ismi ne olsun diye düşündük ve Erzurum’un isminin 'Meşk Geceleri' yaptık. Erzurum’da yıllar önce bu tür etkinlikler yapılıyordu. Meşk geceleri ismini de noterden tasdik ettirdik, bundan sonra Erzurum’un da Meşk Geceleri ismini tescilledik” diye konuştu.
Erzurum Dadaşlar Fasıl Ekibi, müşterilerin rahat etmeleri ve daha eğlenceli hale gelmesi için çiğ köfte, tel helvası gibi etkinlikler yapıyorlar. Ekibin davulcusu davulu yakarak renkli gösteriler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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