Erzurum'da kapanan yollar açılıp, hastalar hastaneye ulaştırıldı



ERZURUM, (DHA)-ERZURUM Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelere iş makineleri ile girip, 2 hastayı ambulanslarla hastaneye ulaştırdı.

İl Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Köprüköy ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolun iş makineleri ile açılması ile sağlık ekipleri, adrese ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Muzaffer Karaca'yı ambulansla hastaneye götürdü. Tekman ilçesine bağlı Karlıca Mahallesi'nde de rahatsızlanan Zülfinaz Demir'e iş makinelerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i ambulansla hastaneye kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-12-21 11:48:36



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