Kasım ayında Erzurum Havalimanı’nda 67 bin 316 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; Erzurum Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 67.316 oldu.
Kasım ayında, Erzurum Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 557, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda 563’e ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 466 ton oldu.
11 Aylık (ocakkasım dönemi) Gerçekleşmeler
On bir aylık (ocakkasım) dönemde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 714.084, uçak trafiği 6.068, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.208 ton olarak gerçekleşti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.