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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Kar Film Festivali’nin 17’ncisi başlıyor

İHA

Uluslararası Kar Film Festivali’nin 17’ncisi başlıyor

Atatürk Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinin 17’ncisi 23 Aralık tarihinde başlıyor.
İlki 2004 yılında yapılan ve o günden bugüne dek 16 kez düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Nenehatun Kültür Merkezinde 2325 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Altı ayrı kategoriye yönelik (kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon, reklâm, kamu spotu) hazırladıkları çalışmalar ile yarışacak öğrenciler, alanında uzman jüri heyetince değerlendirmeye alınacak.
Üç gün sürecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, kısa film yarışmasının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından önemli isimlerin öğrencilerle bir araya geleceğini ifade eden Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz, İletişim Fakültesinin gelenekselleşen etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Kar Film Festivalinin; sinema sanatının gelişmesine ve genç sinemacıların yetişmesine katkı sağladığını belirterek, “17 yıldır gerçekleştirdiğimiz kar film festivalinde özelde şehrimizde genelde ise ülkemizde sinemaya duyulan ilginin gelişmesine katkı sağlamaya hedefliyoruz. Bu vesileyle; düzenlendiği tüm yıllarda olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacağına inandığımız festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, sinema ve sanata ilgi duyan herkesi etkinliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Rektör Çomaklı: “Öğrencilerin mesleki kazanımları açısından bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor”
Yeni bakış açılarının getirilmesi, bilgi ve tecrübelerin yeni kuşaklara aktarılması, yeni metotların uygulanması ve değişen teknolojik değişimlere ayak uydurulması açısından bu ve benzeri etkinliklerin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan çalışmaları takip etmenin en önemli yollarından birinin küresel ölçeğe ve değere sahip etkinliklerin yapılmasından geçtiğini söyledi.
Alanında tanınmış isimlerin bir araya geldiği etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağladığını ifade eden Rektör Çomaklı, “Mesleki açıdan rol model olarak belirledikleri kişilerle bir araya gelen öğrencilerimiz, burada edindikleri tecrübeler ve sorularına aldıkları cevaplarla kariyerlerine yön verme noktasında önemli kazanımlar sağlıyorlar. Bu etkinlik vesilesiyle de İletişim Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz sektörün her alanında çalışma yapan insanlarla bir araya geliyor. Bu yıl da 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Kar Film Festivalinin verimli olmasını diliyor emeklerinden dolayı İletişim Fakültesi ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
17. Uluslararası Kar Film Festivalinde Neler Var?
İran'dan dört yönetmenin ve iki müzik grubunun da yer alacağı festivale katılacak konuklar arasında, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, Türk Sinema Eleştirmeni Mehmet Açar, TRT'de Bir Zamanlar Genç Sinemacılar, Sinema Büyüsü ve Beyazperde programlarını sunan Alin Taşcıyan, Behzat Ç. ve Çiçero'nun yönetmeni olan Serdar Akar, yönetmen Ali Özel, müzisyen ve oyuncu Renan Bilek, Azeri yönetmen Cavit Tevekkül ve Prof. Dr. Serdar Öztürk bulunuyor. Bunun yanı sıra festivalde "Hüsnü Hat", "Erzurum ve Yaşam" ve "Tebrizim" isimli sergiler de yapılacak.
Gönül Dağı Geliyor
Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Kar Film Festivali'ne Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği Gönül Dağı dizi ekibi de katılacak. Türkiye'de son zamanların en çok beğenilen dizisi olan ''Gönül Dağı'' ekibi festivale geliyor. Mustafa Çitçi'nin öykülerinden esinlenilerek, senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi başladığı günden itibaren, izleyenleriyle gönül bağı oluşturdu. ''Bozkırda Anadolu Masalını'' anlatan dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. 17. Kar Film Festivalinde, Gönül Dağı dizi ekibinin de yer alması sinema ve sanatseverler için şimdiden büyük bir ilgi ile karşılanıyor.

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