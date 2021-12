Ödüllü akademisyenler başarılarını Rektör Çomaklı ile paylaştı

65 yıllık eğitim hayatında yüzbinlerce mezun vererek Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağına büyük katkı yapan Atatürk Üniversitesi, başarıları akademisyenleriyle ulusal ve uluslararası çapta kazandığı ödüllerle geleceğini güçlendiriyor.

Bu kapsamda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı tarafından her sene verilen Onur, Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri 2021 Yılı Araştırma Teşvik Ödülüne Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Çadırcı layık görüldü.

Diğer taraftan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kurudirek ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilen 2021 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülüne layık görülürken, akademisyenler ödül ve sevinçlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaştılar.

Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret eden Elif Çadırcı ve Murat Kurudirek, Atatürk Üniversitesi adını tüm platformlarda duyurmak için çalıştıklarını belirterek, kadim bir kurumun mensubu olmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.

Başarılı akademisyenleri almış oldukları ödüllerden dolayı tebrik eden Rektör Çomaklı, kazanılan her başarının Atatürk Üniversitesi için birer gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı, “Fikri olan, bir şeyler kazandırmak için çabalayan ve topluma hizmet için çalışan herkese kapılarımız ardına kadar açık. Başta üniversitemiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmak üzere yapılan tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bilimsel bilgiyi değere dönüştürerek insanlığın hizmetine sunmayı hedef edinen bir anlayışa sahibiz. Bu kapsamda yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ödül almaya hak kazanan akademisyenlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

