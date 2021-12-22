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Bomba zannettikleri havai fişekleri çantaya doldurup, polise götürdüler

DHA

Bomba zannettikleri havai fişekleri çantaya doldurup, polise götürdüler


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bir iş merkezinin yöneticileri, depoda görüp bomba sandıkları kabloya bağlı düzenekleri çantaya doldurarak polise götürdü. Polisin yaptığı incelemede, düzeneğin çiçekçilerin kullandığı havai fişek olduğu belirlendi.
Yakutiye ilçesindeki 5 katlı iş merkezinin yeni yönetimi, zemin kattaki depoları gezerken birbirine kablolarla bağlı düzenek buldu. Yöneticiler, bomba zannettikleri düzenekleri çantaya doldurup iş merkezi önünde görevli trafik polisine götürdü. Trafik ekibinin anonsu üzerine iş merkezine bomba imha, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.
ZEMİN KAT BOŞALTILDI
Adrese gelen polis ekipleri, iş merkezinin zemin katını güvenlik amacıyla boşaltıp arama yaptı. Kimsenin girmesine izin verilmediği zemin kattaki depolarda kabloyla bağlı çok sayıda düzenek bulundu. Bomba imha ekibinin incelemesinde, düzeneğin çiçekçilerin kullandığı havai fişek ve ateşleme ekipmanı olduğu belirlendi.
İş merkezi yönetiminin depoları gezerken gördüğü havai fişekleri bomba sandıklarını söyleyen esnaf İbrahim Yılgın, "İş merkezinde yeni bir yönetim oluştu. Alt depoları incelerlerken havai fişek ve eğlence sektöründe kullanılan ses bombaları görmüşler ve bunun üzerine emniyete haber vermişler. Emniyet yaptığı incelemede, bunların bomba olmadığını söyledi. Kullanılan malzemelerin hepsi yasal. Bunlar çiçekçilerin depolarındaki havai fişekler. Korkulacak bir şey yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-12-22 10:56:29

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