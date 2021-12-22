Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, kurmaylarıyla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya gelerek Allahuekber Şehitlerini anma programı kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

Allahuekber Şehitlerini Anma Programları için Erzurum’a gelen Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Sühelya Derindere Subaşı, Nuri Karslı ve İbrahim Dikbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret ederek Allahuekber Şehitlerini anma programı hakkında görüş alışverişinde bulundular.

İzcilik Federasyonu Başkanı Dinçer, “Allahuekber Şehitleri’ni Anma Programları sayesinde Erzurum bizin kalemiz oldu. Erzurum izciler için çok farklı bir anlam taşıyan illerimizden biri olmuştur” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, yaptığı açıklamada, “Bizler il müdürlükleri olarak federasyonlarımızın illerdeki ayaklarını basacakları taşlarız. Onlar bizim üzerimize basarak hayatta tutunacak. Federasyonlarımızın ve kulüplerimizin sevdikleri ve çalışmak istedikleri il temsilcileriyle bizler de seve seve çalışırız” dedi.

İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e, federasyonun Çanakkale Şehitlerine yaptıkları yürüyüşün simgesini taşıyan flamayı hediye etti.

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