Vali Memiş'ten Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı Devletini parçalama, istiklalimizi ve istikbalimizi elimizden almaya çalışan Çarlık Rusya’sına karşı başlatılan destansı mücadelenin adıdır Sarıkamış. Bitti gözüyle bakılan bir milletin yeniden var olduğunu ortaya koymaya çalıştığı yerin adıdır. Sarıkamış. Göğsünde imanı, dilinde tekbiri eksik olmayan koca yüreklerin tarihe not düştükleri yerin adıdır Sarıkamış. 1914’ün ayazında, Allahuekber Dağları’nda, yeniden doğmak üzere kar üstüne düşenlerin zaferidir Sarıkamış. Bizler, yaşlısı, genci, erkeği ve kadını hep bu duygularla hareket eden bir neslin torunlarıyız. Doğuda dadaşı, batıda efesiyle tek yürek tek bilek olan bir şahlanışın emanet ettiği bir vatan üzerindeyiz. Üzerimize düşen sorumluluğunda farkındayız. Bu bağlamda geleceğimizi inşa edecek gençlere Sarıkamış ruhu işlenmeli, onlara bu şuuru vermeliyiz. Zira dün olduğu gibi yarında bizi istiklalimizden mahrum etmeye çalışacak dâhili ve harici düşmanlarımız olacaktır. Onlara karşı mücadele etmenin en güçlü ve etkileyici yolu şan, şeref ve zaferlerle dolu tarihimizin doğru anlatılması olacaktır. Bu vesileyle Sarıkamış Harekâtı’nın 107’nci yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılarımı sunuyorum.”

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