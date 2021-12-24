Rektör Çomaklı’dan Alâeddin Yavaşca için taziye mesajı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 95 yaşında hayata gözlerini yuman Türk Müziğinin büyük bestekârlarından Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca için başsağlığı mesajı yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk Üniversitesi’nin, zâtına takdim ettiği Fahrî Doktora Unvanı ile mensubumuz olmasından onur duyduğumuz, Türk Mûsıkîsi’ne uzun yıllar hizmet etmiş büyük bestekâr, hekim, yorumcu, Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, âilesine, sevenlerine sabrı cemil ve baş sağlığı diliyorum.”

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