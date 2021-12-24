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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da 11 ayda 230 şirket kuruldu

İHA

Erzurum’da 11 ayda 230 şirket kuruldu

Erzurum’da bu yılın 11 ayında 230 şirket, 26 kooperatif, 92 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.
TOBB 2021 Ocak Kasım dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 oranında düşüş gösterdi. İl, 11 aylık bazda kurulan şirket sayısı çokluğu bakımından bölge illeri kaydında Malatya, Van ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırayı aldı.
Erzurum Ocak Kasım Verileri
TOBB verilerine göre Erzurum’da bu yılın 11 ayında 230 şirket, 26 kooperatif, 92 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 29 şirket, 7 kooperatif tasfiye işlemi gördü. İlde 20 şirket, 7 kooperatif, ve 43 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde ilde 280 şirket, 18 kooperatif ve 98 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Doğu Anadolu verileri ve Erzurum
TOBB Ocak Kasım dönemi Kurulan ve Kapanan Şirket verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre 2021’in 11 ayında Erzurum’da 230, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 355, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 625, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 2 bin 298 şirket kurulumu kaydedildi.
Erzurum’un 11 Aylık Payı
TOBB verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 11 aylık dönemde Erzurum’da kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,78, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 36,8, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 10.0’lIk pay edindi.
KUDAKA Bölgesi
KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın 11 ayında 355 şirket, 34 kooperatif, 199 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 51 şirket, 11 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 46 şirket, 11 kooperatif ve 109 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde KUDAKA Bölgesinde 422 şirket, 21 kooperatif ve 241 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Kuzeydoğu Anadolu
Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde Ocak Kasım diliminde 625 şirket, 48 kooperatif, 391 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 78 şirket, 18 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 63 şirket, 15 kooperatif ve 276 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 685 şirket, 31 kooperatif ve 536 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesinde 2021’nin Ocak Kasım bölümünde 2 bin 298 şirket, 91 kooperatif, bin 80 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 291 şirket, 44 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 237 şirket, 38 kooperatif ve 647 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin 290 şirket, 80 kooperatif ve bin 504 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Bölge İlleri Dağılımı
Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla şirket kurulumu Van’da kaydedildi. Bu yılın 11 ayında Van’da 467, Malatya’da 448, Elazığ’da 308, Erzurum’da 230, Ağrı’da 133, Bingöl’de 124, Bitlis’te 122, Erzincan’da 102, Muş’ta 100, Hakkari’de 93, Iğdır’da 64, Kars’ta 54, Tunceli’de 34, Ardahan’da 19 şirket kuruldu.
TOBB Verileri
Yılın 11 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,6 arttı. 2021 yılının ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,6 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2021 yılı OcakKasım dönemi kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, 2021’in ilk 11 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış oldu. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 oranında azaldı.
2021’in ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,5 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 oranında azalış oldu.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,4 azaldı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,0 oranında artış oldu.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artış oldu.
Kasım 2021’de, Kasım 2020’ye göre kurulan şirket sayısında yüzde 17,6 artış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 oranında azaldı.
Kasım 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 57,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 3.700,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 33,0 oranında artış oldu.
Kasım 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu ayda kurulan toplam 10 bin 302 şirket ve kooperatifin yüzde 84,4’ü limited şirket, yüzde 14,5’i anonim şirket, yüzde 1,1’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7’si İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,5’i İzmir’de kuruldu.
2021 yılında toplam 101 bin 220 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 86.666 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57,3’ünü, 13.235 anonim şirket ise yüzde 42,7’sini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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