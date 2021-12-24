ASP güreşçileri madalyaları topladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır'da düzenlenen uluslararası güreş turnuvasına ASP Spor kulübü güreşçileri damga vurdu.

Turnuvaya Ağrı, Azerbaycan, Iğdır, Ardahan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tortum Belediyesi ve ASP Spor kulübünden toplamda 170 sporcu katıldı.

Son aylarda aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çeken ASP Spor Kulübü sporcuları turnuvada 3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. ASP takımı 20092010 doğumlu yaş grubunda takım hâlinde şampiyon oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.