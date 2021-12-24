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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horasan Belediyesi kent estetiğine değer katacak hizmetlere öncelik tanıyor

İHA

Horasan Belediyesi kent estetiğine değer katacak hizmetlere öncelik tanıyor

Horasan’ın cazibesini artıracak yatırımlara aralıksız devam eden Horasan Belediyesi ekipleri, hızlı ve kaliteli çalışmalarla mahalleleri çağdaş bir kent görünüme kavuşturuyor.
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, çağdaş, modern ve yaşam standardı yüksek bir Horasan’ı gelecek kuşaklara emanet etmek adına sürdürdükleri yatırımlarla 90 mahallenin tamamının yaşam düzeyini her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkardıklarını söyledi.
İlçenin dört bir tarafında gerçekleşen yatırımları sık sık yerinde denetleyerek hizmetlerin aksamadan devam etmesine büyük bir hassasiyet gösteren Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan’da ki hızlı yapılaşma ve dönüşüm süreci içerisinde gündelik yaşam ile sıkı bir bağ içerisinde olan mevcut yapıya ait karakteristik anlayışı akılcı yaklaşımlar, doğru adımlar ve kararlı bir duruşla modernize ettiklerini belirtti.
Horasan’ı doğru bir şehirleşme metoduyla gelecek nesillere emanet etmek için kalıcı ve nitelik seviyesi güçlü alt ve üst yapı yatırımlara öncelik tanıdıklarını ifade eden Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, alt ve üst yapı yatırımların haricinde yeni sosyal yaşam alanları, spor tesisleri, aydınlatmalar, çevre düzenleme, çiçek ekimleri, peyzaj yenileme gibi hizmetleriyle bütün cadde, sokak ve yolların estetik yapısını daha güzel bir görüntüye kavuşturduklarını ifade etti.
Başkan Aydın, Horasan’da yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettiren tüm yatırımların belirli bir plan ve program dahilinde hayata geçtiğini ifade ederken, ilçenin her bölgesindeki eksikleri kalıcı çözümlerle giderip 7’den 70’e tüm vatandaşların sağlıklı, huzurlu, güzel ve modern alanlarda bir hayat sürmesini sağladıklarını kaydetti.
Horasan’ın Erzurum’un merkez ilçelerden sonra en büyük ilçesi olması nedeniyle omuzlarındaki yük ve sorumluluğu bilerek çalıştıklarını ifade eden Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, “Doğru planlama ve şehircilik esaslarına uygun olarak yaptığımız yatırımlarla Horasan’ın en ücra noktasına kadar modern yaşam olanaklarını ulaştırmaktayız. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın yaşadıkları mahalle, cadde ve sokaklarda mutlu ve huzurlu olmasıdır. Horasan Belediyesi olarak tüm mahallelerimizdeki fiziki şartları düzeltip, yaşam düzeyini yükseltmek adına çaba sarf ediyoruz. Belediyemizin çatısı altında devam eden hizmetler kapsamında geride bıraktığımız dönemde; bir çok mahallemizde kilitli parke taşı çalışmalarına başlayıp ve hayırlısıyla bitirmiş durumdayız. Mahallelerimizde taziye ve kültür evleri inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.Ayrıca Horasan merkez ve mahallerimizdeki manevi alanlarımıza sahip çıkarak bir çok camilerimizin bakım,onarım ve çevre düzenlemelerini de yaptık.Bir çok mahallemizde din görevlilerimizin rahat bir ortamda görev yapmaları için İmam evlerini yaptık. Mahallerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için menfez ve köprü yapımını gerçekleştirdik. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak belediyemizde oluşturmuş olduğumuz beyaz masa ile vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşıp sıkıntılarını dinleyip çözümler üretiyoruz.Bu sayede binlerce vatandaşımıza maddi anlamda yardımda bulunduk.İlçemizde sıkıntı haline gelen ve bir türlü çözülemeyen öğrenci yurt sıkıntısını gidererek,belediyemize ait lojmanı yurda çevirerek öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Horasan’ımızın hem bugününe hem de geleceğine yönelik güzel eserler kazandırmak için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sokaklarımızın daha fazla güzelleşmesi, vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve temiz alanlarda hayatını sürdürmesi için imkanlarımızı seferber ettik” diye konuştu.
Horasan Gençlik Merkezi protokolü imzalandı
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile Spor Toto Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik’in imzaladığı protokol kapsamında Horasan'a yapılacak olan Gençlik Merkezi'nin önümüzdeki günlerde temellerinin atılması bekleniyor.
“İlçede sosyal, kültürel ve spor alanında ivme kazandıracak projeler için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, “Spor Toto Teşkilatımız ile imzaladığımız protokol ile yapılacak olan gençlik merkezimiz ile gençlerimize spor, sanat anlamında kurslar vereceğiz. Böylelikle hayatlarında yeni bir alan oluşturmuş olacağız. Sporun sosyal ve fiziksel etkileriyle birlikte bağımlılık, kötü alışkanlıklar gibi negatif olgulardan uzaklaşmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, “Başta gençliğe büyük önem veren partimizin kurucusu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e, AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Zehra Taşkesenlioğlu Ban'a, İbrahim Aydemir'e, Selami Altınok'a, Eski içişleri bakanımız hemşehrimiz AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'ya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve ilçemizin gelişmesinde ve kalkınmasında emeği geçen ve bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen AK Parti Teşkilatlarına İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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