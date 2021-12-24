Kayaklı koşuda fıs yarışması Kandilli’de yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezonda ikinci organizasyonunu Kayaklı Koşuda gerçekleştiriyor.

Federasyonun 20212021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kayaklı Koşu Yarışması 2526 Aralık 2021 tarihlerinde Erzurum Kandilli’de organize edilecek.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu merkezinde iki gün sürecek olan organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas’tan yaklaşık 60 sporcu katılacak.

Sezonun ikinci önemli yarışını düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “2021 yılının son yarışını organize ediyoruz. 14 ülkeden 60 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek. Ben organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.