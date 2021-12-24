Şenkaya'da Allahuekber şehitleri anıldı

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Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan askerleri anmak için Erzurum’un Şenkaya ilçesi Gaziler köyünde anma programı düzenlendi.

Program sonrasında yaklaşık 2 kilometre şehitlerin anısına yürüyüş yapılarak Allahuekber Şehitleri Meydanı'na gelindi.

Temsilen 85. Alay Sancağı devir teslimi yapılıp, Bardız Camii minaresine asılarak, okunan ezanın ardından şehitler için saygı ateşi yapıldı.

Anma törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve yöre halkı katıldı.

Anma programının sonunda Vali Okay Memiş, 32. Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış Hattı'na yürüyecek izcilere bayrak teslim etti.

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