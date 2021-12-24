Erzurum’un konuğu Amasya

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Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Pazar günü saat 13:00’da kendi evinde Amasya ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Ali Ekber Erol, “Sporseverleri maçımıza bekliyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı, 2. Ligde önemli maçlarından birine daha çıkıyor. Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Mavibeyazlılar, Pazar günü saat 13:00’da Kazım Karabekir Stadı Yanındaki Erzurum Spor Salonu’nda Amasya ekibi ile karşı karşıya gelecek. Mavibeyazlılar hazırlıklarını tamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.

Erzurum ekibinin antrenörü Ali Ekber Erol, kendileri açısından büyük önem taşıyan Amasya maçını kazanarak yollarına devam edeceklerine inandığını belirterek, “Pazar günü evimizde oynayacağımız maça hazırız. Tüm sporseverleri Erzurum Spor Salonu Tribünlerine bekliyoruz” dedi.

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