Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı

Oktay POLAT/ŞENKAYA (Erzurum), (DHA)SARIKAMIŞ Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla Erzurum'un Şenkaya ilçesinde anma programı düzenlendi.

1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla Şenkaya'da anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi'ndeki Allahuekber Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, protokol üyeleri, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ile vatandaşlar katıldı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetiyle getirdiği sancağı, temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Törende askerler tarafından saygı atışında bulunuldu. Törende konuşan Vali Okay Memiş, şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde şehadetlerinin 107'nci yıl dönümünde Bardız şehitleri başta olmak üzere, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Tam 107 yıl önce dünya tarihindeki en büyük itaat destanına şahitlik etmiş bu topraklarda büyük bir heyecan vardı. 93 harbi sonrası esir kalmış vatan topraklarına ilk kez Türk Askeri giriyordu. O askerin gelişindeki yollar cennet bahçeleri gibi gül kokuyordu. Dünyanın en büyük itaat destanı bu topraklarda yazıldı. Burada o destanı yazan yiğitleri anmak için toplanmış bulunuyoruz. Yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk Milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu milletin bu topraklarda var olacağının göstergesidir. Allahuekber ve Soğanlı Dağlarını aşarak hedeflerine ulaşan 3'üncü Ordu'nun 9 ve 10'uncu kolorduları günümüzde en modern teçhizatla bile başka ülke ordularının göze alamayacağı bir işi başarmışlardır. Dünyada hiçbir ordu, Türk Ordusu kadar sebatkar, gözü kara, cefakar ve itaatkar değildir. Sizler tarih yazan, tarih yapan, tarihte kaybolmayan bir milletin evlatlarısınız. Uyanık olalım, birlik olalım. Gurur timsali tarihimizi, dedelerimizin yazdığı bu destanları okuyup öğrenelim. Unutmayalım ki; onlara layık olmak üzerimize vebaldir. O zaman canla kanla ödenen bu bedeli, günümüzde çok çalışarak, bilimle, teknolojiyle, ilimle uğraşarak, kimseye minnet etmeden her türlü ihtiyacını kendi karşılayabilen toplum olmaya çaba sarf ederek, en önemlisi de dünyanın en kıymetli topraklarında yaşadığımızı, düşmanın da eksik olmayacağının bilincinde, çok çalışıp çok okuyalım."

Ardından Vali Okay Memiş, 32'nci Tümeni temsilen Çakırbaba üzerinden Sarıkamış Harekatı güzergahını yürüyecek izcilere bayrak teslim etti. Vali Memiş ve beraberindekiler Çakırbaba Şehitliği'ne yürüyerek dua ettikten sonra tören sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Senkaya Oktay POLAT

