Jandarma minik yüreklere dokundu

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, minik yürekleri sevindirdi.

Erzurum İl Jandarma personelinden Jandarma Astsubay Üst Çavuş KADES Uzmanı Tuğba Güven ve beraberindeki mesai arkadaşları ile birlikte karkış demeden kırsaldaki köyleri ziyaret edip çocuklara hediyeler dağıtıyor.

Astsubay Üst Çavuş Tuğba Güven, Karayazı Kırgındere köyünü ziyaret ederek, çocuklara hikaye, boyama kitabı ve oyuncak dağıttı.

Jandarma personelinin sürpriz hediyeleri karşısında çok mutlu olan çocuklar, jandarmayı çok seviyoruz diye bağırdılar.

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