30. yılın ödülü Rektör Alpaslan Ceylan’a

KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gazetesi Erkin Too’nun 30. yıl ödülleri kapsamında “Yılın Rektörü” seçildi.

Erkin Too Gazetesi’nin 25 Aralık 2021 tarihinde düzenlediği ödül törenine Devlet ve Hükümet yetkilileri, büyükelçiler, diplomatlar, bürokratlar, aydınlar, sanatçılar, kanaat önderleri, medya mensupları ve toplumun çeşitli kesiminden bireyler katıldı.

Erkin Too Gazetesi, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ı, Türk Dünyası’na 25 yıl boyunca başarıyla hizmet etmesinden, Kırgızistan’a geldiği günden itibaren halkla iç içe olmasından, sosyal sorumluluk projeleriyle halka büyük faydalar sağlamasından, pandemi dönemi boyunca Manaslı öğrencilere her ay 60 GB’lık ücretsiz internet paketi desteği vererek, öğrencilerini desteklemesinden, öğrenciler tarafından çok sayılıp sevilmesinden, Üniversitenin merkezi giriş sınavı Manas ÖSYM’ye geç kalıp telaşa kapılan öğrenciyi makam aracıyla sınav salonuna göndermesinden ve bu olayın basında haberleştirilip kamuoyunda büyük takdir toplamasından dolayı lâyık buldu.

Ödül töreninde KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’nin uluslararası başarılarla Kırgızistan’ı uluslararası eğitim alanına taşıdığı, Üniversitede Kırgızistanlı gençlere uluslararası kalitedeki yükseköğretimin ücretsiz verildiği, nitelikli mezunlar yetiştirilmesi yoluyla ülkeye her alanda büyük katkı sağlandığı da vurgulandı. Gazete sene boyunca KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’nin başarılarını haber konusu yapmıştı.

KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geçen hafta da Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Gençlik ve Spor Politikaları Bakanı Azamat Camankulov’un takdim ettiği Devlet Madalyası ile onurlandırılmış, ayrıca Kazakistan ve Çuvaşistan’dan da Devlet ödülleri almıştı.

