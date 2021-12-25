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Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Denizlispor: 1

İHA

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 3 - Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Denizlispor ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 31’lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan Dakikalar:
15. dakikada Novikovas’ın sağ çaprazdan sert şutu kaleci Hüseyin’de kaldı.
29. dakikada Mustafa’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Hakan’ın sert şutu savunmadan sekerek dışarı çıktı.
37. dakikada Emircan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasek’in sert şutu üstten dışarı gitti.
41. dakikada sağ tarafta Orhan’a sert müdahalesi sonrası sarı kart gören Djedje hakeme itirazı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
48. dakikada Gökhan’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Orhan’ın şutunu kaleci dışarı çeldi.
58. dakikada hızla gelişen atakta Bünyamin’in pasında topla buluşan Darri çalımlarla ilerleyerek kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 01
60.dakikada sağ taraftan Orhan’ınn ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte yaşanan karambol sonrası topla buluşan Olanare topu ağlara gönderdi. 11
64. dakikada Orhan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Olanare’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 21
79. dakikada Gökhan’ın uzun mesafeli pasında defans arkasına sarkan Orhan içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Oltan topu ağlarla yolladı. 31

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Murat Şener xx, Özcan Sultanoğlu xx
BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Orhan xxx (Rosheuvel dk. 81 ?), Aykut xx, Gökhan Kardeş xx, Ufuk Budak xx (Mücahit dk. 75 xx), Estrela xx, Hasek xx, Novikovas xxx, Shala xx (Oltan dk. 46 xxx), Emircan xxx (Ahmet dk. 88 ?), Olanare xxx (Alican dk. 88 ?)
Yedekler: Szumski, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Yusuf
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Denizlispor: Hüseyin xx, Emre xx (Özer dk. 65 xx), Hakan xx, Leo xx, Gökhan Süzen xx, Djedje x, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa xx, Bünyamin xx (İlhan dk. 76 xx), Darri xx, Tusha xx (Erdal dk. 59 xx)
Yedekler: Abdulkadir, Burak, Muhammet, Asım, Bekir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Darri (dk. 58) (Denizlispor), Olanare (dk. 60 ve 64), Oltan (dk. 79) (BB Erzurumspor)
Kırmızı Kart: Djedje (dk. 41) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mustafa (Denizlispor), Olanare, Estrela (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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