BB. Erzurumspor - Altaş Denizlispor: 3-1



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) -

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

BB. ERZURUMSPOR: Göktuğ BakırbaşUfuk Budak (Dk.75 Mücahit Albayrak), Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Orhan Ovacıklı (Dk.81 Rosheuvel), Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş (Dk.87 Ahmet Canbaz), Novikovas, Shala (Dk.46 Oltan Karakullukçu), Olanare (Dk.87 Alican Özfesli)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin AltıntaşHakan Çinemre, Leo, Mustafa Çeçenoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk.65 Özer Özdemir), Muhammed Gönülaçar, Dja Djedje, Tusha, Brahim Darri, Bünyamin Balat (Dk.76 İlhan Depe),

GOL: Dk.60 ve 65 Olanare Dk.79 Oltan Karakullukçu) (BB.Erzurumspor), Dk.58 Brahim Darri (Altaş Denizlispor)

SARI KART: Olanare, Estrela (BB.Erzurumspor) - Mustafa Çeçenoğlu, Dja Djedje (Altaş Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk.41 Dja Djedje (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

15'inci dakikada Erzurumspor'un ani atağında Hasek'ten aldığı pasla ilerleyen Novikovas'ın ceza alanı çizgisinden çektiği sert şutta topu kaleci Hüseyin Altıntaş kontrol etti.

29'uncu dakikada Denizlispor'dan Mustafa'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde Muhammed Gönülaçar topa dokunamadı.

32'nci dakikada Denizlisporlu Tusha, rakip alanda buluştuğu topla sol kanattan ceza alanına girerken sert vurdu kaleci Göktuğ Bakırbaş ayaklarıyla gole engel oldu.

41'inci dakikada Altaş Denizlispor, 10 kişi kaldı. Dja Djedje, rakibine faul yaptığı gerekçesiyle hakem Furkan Aksuoğlu'ndan sarı kart gördü. Hakeme itiraz eden Dja Djedje ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

48'inci dakikada Hasek'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Orhan Ovacıklı'nın şutu kaleci Hüseyin Altıntaş'a çarparak kornerle sonuçlandı.

58'inci dakikada Altaş Denizlispor, mücadelede öne geçti. Erzurumsporlu oyuncuların hatasından kaptığı topla ilerleyen Brahim Darri ceza alanına girerken yerden sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

60'ıncı dakikada BB.Erzurumspor karşılaşmada skoru eşitledi. Orhan Ovacıklı'nın pasında topu göğsünde yumuşatan Olanare, çapraz pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1.

65'inci dakikada BB.Erzurumspor farkı 1'e çıkardı. Orhan Ovacıklı'nın ortasında Olanare kafa şutuyla topu kale köşesinden ağlara gönderdi: 2-1.

68'inci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Gökhan Süzen, Brahim Darri'ye pas çıkardı. Darri'nin gelişine vurduğu top kale direğinin üstünden auta giti.

72'nci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun sert şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş, topa iki hamlede sahip olabildi.

79'uncu dakikada BB.Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Kardeş'in uzun pasında Orhan Ovacıklı'nın aut çizgiden çevirdiği topu Oltan Karakullukçu ağlarla buluşturdu: 3-1.

89'uncu dakikada Rosheuvel'in ortasında Hasek'in gelişine vurduğu top auta gitti.

Karşılaşma BB.Erzurumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-12-25 16:00:58



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