Fatih Tekke: “Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız”

Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, “Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’a 31 mağlup olan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, sakatlar iyileştiğinde daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade ederek, “Maçla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Oyunla ilgili konuşmayacağım. Oyuncularım ciddi mücadele verdiler. Ummadığımız şeyler göz göre göre yapıldı. Oyuncularımın mücadelesi üst düzeydi. Eksiklere rağmen herkes elinden geleni yaptı. Pes edemeyiz. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız. Bu şehrin onurlu mücadelesini devam ettireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.