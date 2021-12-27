Erzurum'da 3.7 büyüklüğünde deprem



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Tekman ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat saat 05.59'da merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak açıklandı. Erzurum kent merkezinde de hissedilen depremin ardından en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadğı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2021-12-27 08:07:05



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