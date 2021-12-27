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Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK - 1001 Proje sıralamasında ilk 10’da

İHA

Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK - 1001 Proje sıralamasında ilk 10’da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 7. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 9. sırada yerini aldı. Yine 6 adet proje de geliştirilebilir kapsamında değerlendirilmeye alındı.
78 üniversitenin 228 projesinin desteklenmeye hak kazandığı TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında 6 projesi kabul edilen Atatürk Üniversitesi ilk 10 üniversite içerisinde yer alma başarısı gösterdi.
Proje kabulünde birçok kriter göz önünde bulunduruluyor
Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesindeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli ArGe ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler göz önünde bulundurulurken, Ufuk 2020 Programı kapsamında doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, çok disiplinli/disiplinler arası projeler, proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan ÜniversiteÜniversite iş birliği ve proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan ÜniversiteSanayi iş birliği gibi kriterler desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında etki gösterdi.
1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre projesi geçen akademisyenler, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Seçen ve Doç. Dr. Bilal Nişancı, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Cömert Kılıç, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Takkaç Tulgar ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tayfun Üstün oldu.
“Akademisyenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz”
Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle TÜBİTAK projeleri kabul edilen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, proje sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerini destekleyici politikalar geliştirerek daha fazla imkân sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Rektör Çomaklı, “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı ve üniversitemizden 6 araştırmacımız bu programlar kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, ArGe faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geliştirilen yeni projelerle bulunduğumuz sıralamadan daha yukarı çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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