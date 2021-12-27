Dondurucu soğuk sonrası nehirler buz tuttu

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Erzurum’un Oltu ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde eksi 16 dereceyi gören Erzurum'da nehirler buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisini altına alan dondurucu soğuklar Oltu’da da etkisini göstermeye başladı. Özellikle sabah erken saatlerde Oltu çayı etrafı buz tutuyor.

Oltulu esnaflardan Metin Keskin, “Oltu şu an en soğuk günlerini yaşıyor. Oltu çayından resmen buz akıyor. Hava çok soğuk gittikçe de soğuyor” dedi.

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