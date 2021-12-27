Başkan Naim Karataş’tan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mesajında zor dönemlerde yazılmış olan İstiklal Marşımızın değerine de atıfta bulunan Karataş “Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan milli şairimiz Akif idealindeki Asım’ın Nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır.

Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif Ersoy gerçek manada bir dava adamıdır. Milli ve manevi değerleri ihtiva eden şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde milletimize örnek olan Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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