Erzurum'da Pekin heyecanı



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek 1 erkek ve 1 kadın sporcunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen seçmeler, Erzurum'un Konaklı Kayaklı Merkezi'nde başladı. Büyük bir heyecan içinde parkuru tamamlayan sporcular, çarşamba günü ikinci etap yarışlarına katılacak.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 2011 Kış Oyunları için yaptırılan Konaklı Kayak Merkezi'nde 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 8 milli kayakçı seçmelerin ilk gününde büyük slalom yarışlarına katıldı. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan sporcular dereceye girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Bugün ve çarşamba günü düzenlenecek yarışmalarda en iyi dereceyi alan bir erkek ve bir kadın sporcu Çin'in başkenti Pekin'de Şubat 2022'de gerçekleştirilecek 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, sporcuların Konaklı Kayak Merkezi'ndeki C pistinde yapılan yarışlar sonunda iki sporcunun Pekin'e gideceğini belirterek, "Bugün büyük slalom yarışları yapıldı. Yarışmanın ikinci ayağı ise çarşamba günü küçük slalom yarışları ile tamamlanacak. En iyi dereceyi elde eden biri kadın diğeri erkek iki sporcumuz Olimpiyatlara katılacak. Yarışların yapıldığı Konaklı'da muhteşem bir hava var. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Yarışların ilk gününde 900 metrelik parkurdan üç iniş yapan sporcular, birbirlerini tebrik ederek başarılar diledi. Olimpiyatın en genç adaylarından Ceren Reyhan Yıldırım (17), "Şu an yarışlar bitti. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. İyi bir gündü. Yarın da slalom var. Hepimiz çok heyecanlıydık. Kim giderse gitsin ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Parkurda rakip olabiliriz ama hepimiz çok iyi dostuz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seyirci ve sporcu yakınlarının görüntüsü

-Sporcuların inişlerinden detaylar

-Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu ile röp

-Sporcuların telesiyejle pistin start alanına çıkışları

-Sporcuların kaymalarından yakın detay

-Time board görüntüsü

-Kar motosikletinin geçişi

-Sporcuların inişlerinin farklı açılardan görüntüsü

-Hocalarıyla ve birbirleriyle sarılıp tebrik eden sporcular

-Milli Kayakçı Sıla Kara ile röp

-Milli Kayakçı Özlem Çarıkçıoğlu ile röp

-Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım ile röp

-Hocaları ve Sporcu Sıla'nın yarışlarla ilgili sohbetleri(KJ: Haber: Turgay İPEK Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-12-27 16:01:56



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