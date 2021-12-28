Erzurum'da yapılan dev proje yarın hizmete giriyor Sürücülerin çilesi son buluyor 2 bin 246 kilometrelik Pirinkayalar tüneli yarın açılıyor Ölüm yolu yapılan tünelle mazide kaldı

ErzurumArtvin karayolunda bulunan ve halk arasında ölüm yolu olarak adlandırılan, birçok kazanın yaşandığı Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2 bin 246 metrelik tünel tamamlandı. Vatandaşlar için yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünel, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ErzurumArtvin karayolundaki Pirinkayalar Geçidi'ndeki tünel çalışmaları tamamlandı. ErzurumArtvin yolunda, Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki geçitte yapılan Pirinkayalar Tüneli'nde çalışmalar hız kazandı ve tünel yıl sonuna yetiştirildi.

Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi, proje kapsamında baypas edilerek, 2 bin 246 metrelik Pirinkayalar Tüneli ve bin 100 metrelik bağlantı yolu ile geçilecek şekilde tasarlandı.

Kışın yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan karayolundaki trafiği rahatlatmak ve bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla yapılan tünel, bölgedeki viraj ile dik yokuşları ortadan kaldırarak sürücülerin sıkıntısını giderecek. Tünelin hayata geçirilmesiyle birlikte mevcut yol ise bisiklet ve treaking yolu olarak dizayn edilerek gelen misafirler, Tortum Gölü üzerindeki cam seyir terasından eşsiz doğal güzellikleri izlemenin yanı sıra doğa sporlarını rahatça yapma imkanına kavuşacak.

Yapımı tamamlanan dev projenin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katılacağı törenle açılışı yapılacak.

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