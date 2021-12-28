Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Erzurum’un Tekman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisindeki iki kardeşten biri öldü, diğeri hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza dün akşam saatlerinde Çevirme Mahallesi Tekedaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Yakup Aras idaresindeki 34 DCR 249 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Osman Aras hayatını kaybederken, sürücü Yakup Aras hafif yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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