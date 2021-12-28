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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En eğlenceli İngilizce kursu

İHA

En eğlenceli İngilizce kursu

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları İngilizce Öğretmeni Arzu Doğru, KYK Erzurum Yurt Müdürlüğü öğrencilerine ‘Eğlenerek Dil Öğrenme’ metotlarıyla kurs veriyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK Yurtlarında kurslar hız kesmek bilmiyor.
Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları İngilizce Öğretmeni Arzu Doğru, KYK Erzurum Yurt Müdürlüğü öğrencilerine ‘İngilizce Kursu’ veriyor.
İdealist bir öğretmenin “Eğlenerek Dil Öğrenme” metodunun uygulanma alanı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK Erzurum Kız yurduna kadar ulaştı.
Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarında görev yapmakta olan İngilizce öğretmeni Arzu Doğru, tarafından verilen İngilizce Kursları oldukça eğlenceli geçerken teorik derslerin yanı sıra kız öğrenciler İngilizce olarak seslendirilen filmleri izleyerek pratik bir şekilde İngilizce öğreniyor.
Pandemi sürecinde dikkatleri üzerine çekti
İngilizce Öğretmeni Arzu Doğru’nun özellikle pandemi döneminde canlı yayın ve YouTube kanalı üzerinden yaptığı ve yaşları 4 ile 40 yaş arasında değişen katılımcıların eğlenerek İngilizce öğrenme’ modeli oldukça beğenildi.
Doğru’nun kurslarının sanal ortamlarda yüksek izlenme rakamlarına ulaşması ve sistemin başarı getirmesi sonucu KYK Erzurum Kız Yurdu Müdürlüğü’nün girişimleri ile Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine de İngilizce kursu verilmeye başlandı.
Oldukça eğlenceli geçen İngilizce Kursu ile ilgili olarak bilgi veren Doğru, “Yaparak yaşayarak öğrenme temelli bu programda öncelikle İngilizceye dair temel bilgiler verilmektedir. Temel bilgileri öğrenen kursiyerler, ardından konuyla ilgili grubun yaş düzeyine ve İngilizce seviyesine göre bir film, animasyon, oyun veya benzeri bir uygulama ile konuyu etkinliğe dönüştürerek görsel hafızaya işleniyor ve pekiştiriliyor. Eğitimin son bölümü ise yapılan etkinliğin yorumlanması ve üzerinde fikir alış verişi ile tamamlanmış oluyor” dedi.
İnsanlarda dil öğrenme yeteneği doğuştandır
Başarılı İngilizce Öğretmeni Arzu Doğru, insanlarda dil öğrenme yeteneğinin doğuştan kaynaklandığını belirterek, “İnsanlar bu donanımla dünyaya gelir. Dolayısıyla ana dili öğrenimi ufak bir çevre desteği ile ortaya çıkar. Fakat ikinci bir dili öğrenmek, ekstra bir çaba gösterme, arzulama ve düzenli çalışmayı gerektirir. Yapılan uygulamalar; temel bilgiler ile beraber kişinin yaşına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla İngilizceyi daha keyifli, anlaşılır hale getirip hayatın içine dâhil edebilmek üzerine temellenmiştir. Örneğin; burada bulunan kursiyerlerin amacı, akademik kariyerlerinde ve meslek hayatında ihtiyaç duyacağı temeli öğrenmektir. Kursiyerlerin burada ne için bulunduğunu bilmek işimizi daha da kolaylaştırıyor” diye konuştu.
Başarı tamamen ekip işidir
“Önemli olan sizin mesleğinizi severek yapıyor olmanız ve zamana göre kendinizi de güncellemenizdir” diyen Özel Vakıf Okulları İngilizce Öğretmeni Arzu Doğru, başarının bir ekip işi olduğunu ve sadece bir kişiye mal edilmemesi gerektiğini savundu.
Doğru, “Örneğin; bugün Jane Austin’in kitabı olan ‘Pride and Prejudice’ (Gurur ve Önyargı) filmini seyretmek için, yurt yetkilileri bir salonu sinema ortamına dönüştürdü. Böylece farklı duyulara hitap eden öğrenme ortamlarının oluşturulmasına dolayısıyla öğrenmenin kalıcılığına büyük katkı sağlamış oldular. Masalara bırakılan kısır, mısır ve çay ikramı ile öğrenmenin keyifli gerçekleşmesine katkı sağlandı. Ben ne kadar yeni ve farklı etkinliklerle gelirsem geleyim, yetkililer destek vermez ise başarı gelmez. Bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına, yurt imkânlarını seferber eden GSB Erzurum kız yurduna, il bazında uygulamayı yöneten, destekleyen ve uygulama ortamı oluşturan tüm il yetkililerine, birim amirlerine, personellere ve kursiyerlere teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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