Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi’nde ‘İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy’ paneli

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesinin düzenlediği "İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy" öğrenci paneli Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Vahdettin Oktay Beyazlı'nın başkanlığındaki Öğrenci panelinde Bahtinur Çekenoğlu, “Mehmet Akif'in Hayatı”, Rümeysa Kurt “Millet ve Saha Adamı Akif”, Nefise Yılmaz “İstiklal Marşı'nda Milli ve Dini Motifler”, Eray Akpınar ise “Bağımsızlığımızın Şiir Hâli İstiklal Marşı” başlıklarında sunum yaptı.

Programın sonunda Damla Destina Dedeoğlu'nun okuduğu İstiklal Marşı ayakta dinlendi ve büyük alkış aldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mücahit Korkut, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Memur Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ayatullah Araz, Müdür Başyardımcısı İbrahim Canpolat, İl ve İlçelerde bulunan çeşitli okulların Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyük bir beğeni toplayan etkinlikte, Öğrencilerin sergiledikleri performansları "Görselerdi şayet dedeleri, Asımın Nesli budur işte" diye övünecekleri gerçeğini bir kez daha göstermiş oldular.

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