‘Kırmızı Periler Diyarı’nda atlı safari ve bisiklet turu Turizmin yeni gözdesi Narman Peri Bacaları’nda atlı ve bisikletli safari heyecanı yaşanıyor

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Erzurum’un Narman ilçesindeki peri bacaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Kırmızı Periler Diyarı’nda atlı safari ve bisiklet turu düzenleniyor.

Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan, ‘Kırmızı Periler Diyarı’ olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan ve toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan halk arasında "Doğu’nun Kapadokya’sı” olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları fotoğraf meraklılarının tek uğrak yeri haline geldi. Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor.

Narman Peri Bacalarını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Narman belediyelerince yürütülen çalışma sonucu yapılan turizm tesisinde ağırlanıyor. Turistler yapılan tesiste at, ATV ve bisiklet safarisi ile trekking ve yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor.

Oltu’dan gelen Eyüp Erdem Akyüz, “İlk defa geldim. Çok güzel burası, atlara bindim, dağa çıktım. Gelmek isteyenlere de tavsiye ediyorum” dedi.

Narman Peri Bacaları tesislerinde atlı safari turları düzenlediklerini ifade eden Cem Topuz, “Gelen misafirlerimize atlı safari hizmeti veriyoruz. Doruk oğlum 5 yaşında yaklaşık 3,5 yaşından beri at sürüyor kız kardeşimle birlikte. Burada gelen misafirlere yardımcı oluyoruz. Gelen misafirlerden Doruk’tan büyük olanlar attan korkuyor bazen ama Doruk’un ata bindiğini görünce korkuları geçiyor. 3 atımız var sezona 6 atla başlayacağız 2 tanesi midilli eve payton olacak” şeklinde konuştu.

