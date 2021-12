Vali Memiş: Devletimizin tek kuruşunu boşa harcamıyoruz

Erzurum Valisi Okay Memiş, başkanlığında Oltu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

İlçe belediye meclis salonunda yapılan toplantıya, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Kaymakam Vekili olarak Narman Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve Oltu OSB müteşebbis heyeti katıldı.

Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, devletin tek bir kuruşunu dahi boşa harcamadıklarını söyledi.

Kendilerine temin edilen kaynakları istihdama yönelik işlerde kullandıklarına dikkat çeken Vali Memiş, “Oltu gözbebeğimiz olan bir ilçedir. Erzurum’un en köklü, en eski ve en büyük ilçesi diyebiliriz. Oltu Organize Sanayi Bölgesini Valilik ve Büyükşehir Belediyemizle devraldık. Bütçemizden para ayırıp, harcamalar yapacağız. Burayı sadece Oltu olarak değil, Olur, Narman, Şenkaya ile birlikte bir bölge merkezi olarak düşünüyor, planlıyoruz. Bu ve bundan sonraki toplantılarda Oltu OSB için neler yapabiliriz, önümüzü görmek istiyoruz. Devletin bir Türk lirasını dahi çarçur etmemeye gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizin tek derdi, devletin tek kuruşunu nasıl istihdamda kullanabiliriz. Sokaklarda işi olamayan genç erkeklere, kızlarımıza nasıl iş bulabiliriz. Tek derdimiz bu. Bize kaynak olarak temin edilen ödenekleri hep fabrika yapma gayretindeyiz. Lükse, çatafata ve saçma sapan projelere asla kamu kaynağını harcamıyoruz. İllimize, ilçemize bütün paydaşlarımızla değer katma derdindeyiz.” Diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Okay Memiş ve katılımcılar Oltu OSB alanına geçerek çalışmaları yerinde inceledi.

