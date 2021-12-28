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Kayakta Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu

DHA

Kayakta Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu


Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil edecek kadın ve erkek sporcular belli oldu. Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'nde iki gün süren yarışlar sonunda kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu erkeklerde ise Berkin Usta Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Konaklı Kayak Merkezi'nde 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 8 milli kayakçı, dün büyük slalom, bugün de küçük slalom yarışlarına katıldı. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan sporcular dereceye girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Her iki yarışmada en iyi dereceyi alan kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu erkeklerde ise Berkin Usta Çin'in başkenti Pekin'de Şubat 2022'de gerçekleştirilecek 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil etmeye hak kazandı.
Türkiye'yi 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kadınlar büyük slalom yarışında da temsil eden milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu 57'nci olmuştu. Yarışmadan hemen sonra rakipleri Özlem Çarıkçıoğlu'nu tebrik etti. İkinci kez Olimiyatlara katılmaya hak kazanan Çarıkçıoğlu, "Rakiplerim çok güçlüydü. Zorlandım ama ülkemi kinci kez Olimpiyatta temsil edeceğim için çok mutluyum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Berkin Usta'nın kayarken görüntüsü
-Özlem Çarıkçıoğlu'nun kayarken görüntüsü
-Özlem Çarıkçıoğlu'nun açıklamaları
-Detaylar
Haber: Turgay İPEK Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-12-28 16:29:38

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