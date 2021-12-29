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Rektör Çomaklı, üniversite hastaneleri çalıştayına katıldı

İHA

Rektör Çomaklı, üniversite hastaneleri çalıştayına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, devlet yükseköğretim kurumlarındaki tıp ve sağlık eğitimine ilişkin konuların masaya yatırıldığı “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Başkent Ankara’da, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.
YÖK Üyeleri, bünyesinde tıp fakültesi bulunan devlet üniversitelerinin rektörleri, dekanlar ve ilgili akademisyenlerin yer aldığı çalıştayda açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı konuşmasında bugün itibariyle yükseköğretim kurumlarında aktif olarak tıp eğitim ve öğretiminin sürdürüldüğü devlet tıp fakültelerinin sayısının 91 olduğunu belirtti. Devlete ait tıp fakültelerinde 92 bin 159 öğrencinin, vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bin 152 öğrencinin hekim olmak için öğrenim görmekte olduğunu aktaran YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’de 110 bin 331 öğrencinin tıp fakültelerinde okuduğunu sözlerine ekledi.
YÖK Başkanı Özvar: “Sağlık Hizmeti Karar Süreçleri, Çözüm Üretilmesi Zorunlu Bir Alandır”
Sağlık hizmeti karar süreçlerinin, hizmetin doğası gereği aciliyet ve hızlı çözüm üretilmesinin zorunlu bir alan olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Özvar “Üst düzey sağlık hizmet sunumunun yanı sıra üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyelerinin asli görev ve sorumluluk alanı; derin ihtisaslaşma sonucu ciddi bir tıbbi bilimsel birikim, özel zaman ve enerji gerektiren eğitim ve öğretim (lisans, yüksek lisans, doktora, yan dal) ve araştırma faaliyetlerinin bulunmasıdır.” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Kendisine ait hastanesi bulunan üniversitelerimizde diğerlerinin yanı sıra hastane işletmelerinin mali sürdürülebilirliğine ilişkin hususlar en önemli meselelerin başında gelmektedir. Bu konuda YÖK ve üniversitelerimizin ısrarlı takipleriyle yapılan bazı iyileştirmeler henüz arzu edilen düzeye ulaşabilmiş değildir. Müteaddit defalar yapılan 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' toplantılarında mutabık kalınan hususların sadece cüz’i bir kısmı hayata geçebilmiş olup sorunların hallinde yeterli olmamıştır. Üniversite hastanelerinin mali sorunlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yılın haziran ayında yeniden düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulunun gündemine alınması sorunların hızlı çözümü açısından önemli bir fırsat olacaktır” şeklinde konuştu.
"Kampüs Ortamının Her Türlü Şekilde Değerlendirilmesi Gerekir"
Yükseköğretimin, gençlere araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile “gönüllülük faaliyetleri” dâhil sosyal ve kültürel faaliyetler ile spor faaliyetleri açısından da imkân sağlaması gerektiğinin önemine değinen Özvar, "Devlet yükseköğretim kurumlarının kendi misyonları çerçevesinde gönüllülük faaliyetlerine önem vermeye başlamış olması, gençlerin özgüvenlerine katkı sağlayacak çalışmalarda yer almalarını da desteklemek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan protokol ile desteklenen Genç Ofislerin kurulmaya başlanmış olması da kampüs yaşamında sağlanan olanaklar açısından sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
Çalıştay Kapsamında İki Ayrı Panel Gerçekleştirildi
YÖK Başkanı Özvar’ın konuşmasının ardından çalıştayın öğleden önceki oturumuna geçilerek, “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunmayan ve Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerle Afiliasyonu Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ilk panel gerçekleştirildi.
Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu ikinci panel düzenlendi.
Panellerde Rektörler Konuşmacı Olarak Yer Aldı
Her iki panelde de farklı üniversitelerden rektörler konuşmacı olarak yer alarak, konuya ilişkin mevcut durumlarına dair bilgiler verdiler. Panellerin bitiminde konuya ilişkin katılımcılardan gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Rektör Çomaklı: “Eylem Planının Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”
Programa ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitelerin bağlı olduğu Yükseköğretim Kurulunun iletişim köprüsünü güçlendirmesi ve sorunlara anında çözümler üretebilmesi açısından bu toplantıların gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Son olarak düzenlenen Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı vesilesiyle hastanemizdeki gidişatı, yapılan çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projelerimizi dile getirdik. Üniversitelerde yaşanan gelişmeleri, talepleri ve önerileri anında paylaşma imkânını bizlere sunan ve oldukça verimli geçen çalıştaya ev sahipliği yapan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ediyor, çalıştayın ardından konuyla ilgili olarak yayımlanacak eylem planının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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