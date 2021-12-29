Oltu OSB’de fabrikalar yükseliyor Vali Memiş: “Fabrikalarda 600’e yakın istihdam sağlayacağız”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemede bulundu. OSB’de yapımı devam eden 8 fabrika bulunduğunu aktaran Vali Memiş, “Bu fabrikalarda 600’e yakın istihdam sağlayacağız. İnşallah valiliğimiz bünyesinde bir tekstil fabrikası da biz yapıp en az 500 kişiyi daha istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Oltu OSB’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 8 fabrika inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı bölgede, bazı fabrikalar ise deneme üretimine başladı. Farklı alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya geldiği OSB, Erzurum’un önemli lezzetlerinden cağ kebabını dünyaya taşıyacak. Oltu cağ kebap fabrikası başta olmak üzere Oltu taşı ve kuyumculuk fabrikası, petek fabrikası, trapez sac ve çelik konstrüksiyon fabrikası ile peynir fabrikasını bünyesinde barındırıyor. Fabrikaların tamamlanmasıyla birlikte ilk etapta 600 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Oltu OSB’deki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada 8 fabrika inşaatının yakın zamanda biteceğini söyledi. Çalışmaların hızla ilerlediğini dile getiren Memiş, “İlimiz ve ilçelerimiz için neler yapabiliriz onun derdindeyiz. Devletin bir lirasını dahi istihdam projelerinde kullanıyoruz” dedi.

Önceliklerinin istihdam olduğunu kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada 8 fabrikanın bitmek üzere olduğunu memnuniyetle gözlemledik. Bu fabrikalarda toplamda 600’e yakın istihdam sağlayacağız. İnşallah valiliğimiz bünyesinde bir tekstil fabrikası da biz yapıp en az 500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz“

Oltu cağ kebap fabrikasını da gezen Memiş, fabrikada İSO ve dünya şartlarında hijyenik üretimin yapıldığını belirtti. Fabrikanın ilçeye önemli değer katacağının altını çizen Memiş, “Bu tesiste bizim meralarda beslenmiş kuzuların etlerinden yapılacak cağ kebaplar, Türkiye’ye ve dünyanın birçok yerine dağıtılacak. Böyle bir fabrikanın ilçemize kazandırılmasından dolayı Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir ve ortaklarına teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.

Vali Memiş'e incelemelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir eşlik etti.

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