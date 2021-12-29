Erzurum'daki buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin en soğuk illerinden Erzurum'da, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı. Kent merkezindeki binaların yanı sıra deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerinde bulunan otellerin çatılarında oluşan sarkıtlar, ilgi çekti.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde, evlerin çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Bir otelin girişinde de devasa buz kütlesi oluştuğu görüldü. Palandöken Kayak Merkezi'nin eteklerinde bulunan otellerin çatı saçaklarında oluşan sarkıtlar ilgi çekti. Tatilciler, uzunluğu yaklaşık 3 metreyi kalınlığı ise 30 santimi bulan buz sarkıtlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentte oturan Ceren Akpınar, yüksek katlı binalardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, "Erzurum soğuk bir şehir ama ürkütmesin. Buz sarıkları tehlikeli olsa da güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben tehlike atlatmadım ama atlatan çok arkadaşım oldu. Saçaklarında buz olan çatı altlarından geçmiyorum. Genelde 'saçak altlarından geçmeyin, buz düşebilir' diye uyarı tabelaları var. Erzurum sokaklarında yürürken yere değil, buz var mı diye havaya bakıyoruz" diye konuştu.

EKİPLER BUZ SARKITLARINI KIRIYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu tim, çatılardaki buz sarkıtlarının kırılması için, bu kış da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların bilgi vermesi halinde, yüksek katlı binalardaki sarkıtların ücretsiz olarak kırıldığını bildirdi. Şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan yaya yolundaki karlar da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri tarafından küreklerle temizlendi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-12-29 10:36:55



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