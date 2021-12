Aziziye zabıtası ceza yağdırdı Aziziye Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi

Aziziye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm marketleri mercek altına aldı. Marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetiminin yapıldığı Aziziye’de, zabıta ekipleri adeta ceza yağdırdı. Uygulama kapsamında aralarında zincir marketlerin de bulunduğu birçok işletme hakkında yasal işlem yapıldı, tutanak tanzim edilerek para cezası uygulandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’dan “Fiyatlar her gün denetlenecek!” talimatı alan ekipler, bu yönde vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetleri de değerlendirmeye aldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, fahiş fiyat artışı ve özellikle de fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, “Kim ya da hangi işletme olursa olsun; vatandaşın helal kazancına göz dikmişse, gözünün yaşına bakmayız!” dedi.

Fiyat istismarına geçit yok!

Başkan Orhan, küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerinin dünyanın her tarafında hissedildiğinin altını çizerek, bu durumun arz talep dengesini bozmakla kalmadığını, aynı zamanda emtia fiyatlarında artışa sebep olduğunu belirtti. Türkiye’de ise, bir takım sinsi planların da etkisiyle döviz kurunun tırmanışa geçtiğini hatırlatan Orhan, bu gerekçeyle neredeyse tüm tüketim ürünlerinde anormal fiyat artışları yaşandığına dikkati çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda uygulanan yeni ekonomi modeli ve kur garantili lira mevduat politikası sayesinde döviz çok sert bir düşüş yaşadı. Şimdi sırada döviz gerekçe gösterilerek yapılan fiyatlamalar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere; bu durumu fırsata çeviren ve fiyat istismarına yönelenlere karşı geniş çaplı bir mücadele başlattık” ifadelerini kullandı.

Denetimler aralıksız devam edecek

Bu doğrultuda Aziziye Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerini her gün fiyat denetimi yapmakla görevlendirdiklerini kaydeden Başkan Orhan, “İlçemizdeki bütün marketleri gün boyunca denetim altında tutuyoruz ve fiyat denetimi yapıyoruz. Hafta başından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz denetimler kapsamında tutanak tanzim edip yasal işlem yaptığımız birçok işletme oldu. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikâyetleri de anında değerlendirmeye alıyor ve gerekeni yapıyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hususu sık sık hatırlatıyor ve uyarıda bulunuyor. Fahiş fiyat uygulamalarına yeltenen ve istismara kalkışan kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmayacak, en ağır biçimde cezalandıracağız” diye konuştu.

