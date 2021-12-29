Doğu'yu, Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı



Salih TEKİN/ UZUNDERE (Erzurum), (DHA)DOĞU'yu Karadeniz'e bağlayarak, zorlu kış şartlarında hızlı ve kesintisiz hizmet sağlayacak olan ErzurumArtvin arasında yapılan 2 bin 272 metre uzunluğundaki Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum ve Artvin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, Karayolları Genel Müdürlüğü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Helikopterle açılış alanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tören öncesi çalışanlar ve vatandaşlarla tünelin önünde fotoğraf çektirdi. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Doğu Anadolu bölgemizi, Karadeniz bölgemize bağlayan Erzurum-Artvin yolu üzerine inşa ettiğimiz Pirinkayalar Tüneli'mizin açılışına teşriflerinizden dolayı, Erzurumlu ve Artvinli kardeşlerim adına şükranlarımızı sunuyorum. AK Parti hükümetleri döneminde Erzurum'un bölünmüş yol uzunluğunu 49 kilometreden alıp 12 kat artırarak, 620 kilometreye çıkardık. Erzurum il genelinde halen devam eden tam 20 adet kara yolu projemizde yoğun çalışma halindeyiz. Artvin genelinde de 13 ayrı kara yolu projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün açılış programına katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız, Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli, zorlu bir topoğrafyada yer alan dik ve dar 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçişini rahatlatacaktır. Bu şekilde, Erzurumlu dadaşımızın Karadenizli kardeşine ulaşımı çok daha rahat olacak. Sürücüleri zorlayan, özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişler de tarihe karışacak. Projemizin yapıldığı bölge, 1'inci derece doğal sit alanı olduğu için yüksek çevre hassasiyetiyle çalıştık" dedi.

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pirinkaya Tünelimizin ülkemize, bölgemize Erzurum ve Artvin´imize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum-Artvin yolu üzerindeki bu tünel, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizle Karadeniz bölgemizdeki ulaşımı kesintisiz hale getirme projemizin en önemli unsurlarından birisidir. Tünel uzunluğu 2 bin 272 metre olan, bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3,4 kilometre yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasında insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir. İki şehir arasındaki seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısı gibi tehlikelerden uzak şekilde tünelle gidecekleri yere hızla ulaşacakladır. Ülkemizin yılda 18 milyona yakın tasarrufunun yanında karbon salınımı da azalarak bu tünel çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Erzurum ve Artvin, 2'si de yüksek turizm potansiyeline sahip 2 ilin bu tünelle kolaylaşması, beraberinde yeni fırsatları da getirecektir" diye konuştu.

'KUTLU YÜRÜYÜŞÜN YENİ ADIMINI ATIYORUZ'

Geçen 19 yılda en çok yatırım yapılan alanlardan birinin ulaşım olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 473 kilometreye çıkardık. Onun yanında 14 bin 516 kilometre yüksek standartlı yolu ülkemize kazandırdık. Otoyol uzunluğumuz 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Tüm bu yollar üzerinde toplam uzunluğunu 50 kilometreden 639 kilometreye çıkardığımız tüneller, çıkardığımız tüneller, köprüler, viyadükler inşa ettik. Yaptığımız tüm bu eserlerle ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler, ne geçit vermez ırmaklar bıraktık. Yıllardır yatırım yapılmayan demir yolu ağımızın tamamını, sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Havalimanlarının sayısını 56´ya çıkararak ülkemizin her köşesini bu hizmete kavuşturduk. Ülkemizin çeşitli kıyılarında inşa ettiğimiz, genişlettiğimiz dev limanlarla dış ticaretimiz için bu imkanı da hazır hale getirdik. Eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye tüm alanlarda benzer yatırımlarla ülkemizin çehresini değiştirdik. Bunca yatırımı sırf gösteriş olsun, skor olsun diye yapmadık. Bu yatırımları asıl büyük atılımımızın altyapısını alarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun, bugün Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı, en yeni modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik sistemin kökünden sarsıldığı yeni düzen sancılarının çekildiği dönemde Türkiye, altyapısıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, daha etkin söz sahibi kılmaktır. Savunma sanayi başta olmak üzere ülkemizi hızla geliştirme çabamızın gerisindeki ön önemli saik budur. 3,5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye´nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kullandığı araçla Pirinkayalar Tüneli'ni geçti. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Uzundure ilçesine 16 kilometre mesafedeki Tortum Şelalesi'ni gezdi.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Uzundere Salih TEKİN

2021-12-29 15:42:51



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