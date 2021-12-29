Aydemir Erzurum Caddelerinin nabzını tuttu Milletvekili Aydemir esnaf ve sanatkarlarla istişare etti Aydemir tarımsal üretim kapasitesini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir Erzurum Caddelerinin nabzını tuttu Milletvekili Aydemir esnaf ve sanatkarlarla istişare etti Aydemir tarımsal üretim kapasitesini değerlendirdi

İHA

Aydemir Erzurum Caddelerinin nabzını tuttu Milletvekili Aydemir esnaf ve sanatkarlarla istişare etti Aydemir tarımsal üretim kapasitesini değerlendirdi

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir 2021’in son haftasını Erzurum Buluşmalarıyla değerlendirdi. TBMM’de görüşülerek kabul edilen 2022 Merkez Yönetim Bütçesi görüşmeleri sonrasında Erzurum’a gelen Milletvekili aydemir, STK ve Meslek Teşekkülleriyle bir araya geldi.
Aydemir Erzurum Caddelerindeydi
Erzurum’la adı özdeşleşmiş Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, hatırlaşmada bulundu, gündeme ilişkin görüşleri aldı, beklentileri tespit etti. Sanayi Sitelerinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir üretim ekonomisi ve ticaret sektörü kaydında gelişmeleri ele aldı.
Başkent gündemi ve Erzurum’un öncelikleri
Başkentte gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı gündem ve sonuçlarını vatandaşlar, esnaf ve tüccarlarla paylaşan Milletvekili Aydemir, hükümetin fahiş fiyatla mücadele konusundaki kararlılığını anlattı. TBMM gündemi hakkında da bilgiler veren Milletvekili Aydemir, önceliklerinin Yeni Ekonomik Program çerçevesindeki düzenlemeler olduğunu belirtti.
Ziraat Odası buluşması
Erzurum’u her ziyaretinde mutlak hale getirdiği Ziraat Odası görüşmesini gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek, il tarım sektörü, hayvancılık ve yem bitkileri üretimi, ekim alanlarının rasyonel kullanımı odağında istişarelerde bulundu.
Tarımsal üretim gündemi
Erzurum’da tarım sektörünün öncelikli olduğu, il ekonomi çerçevesini tarımsal üretimin oluşturduğunu belirten Milletvekili Aydemir, il çiftçi ve besicisinin ihracata yönelik girişimlerinin önemli olduğunu, organik tarım pazarında Erzurum’un marka il haline gelmesi kaydındaki yaklaşımların tarımda katma değeri yükselteceğini bildirdi.
Başkan Yıldırım’ın tespitleri
Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Yıldırım Hükümetin tarım sektörü yaklaşımını değerlendirerek, hibe ve desteklerin özellikle girdi maliyetlerinin karşılanmasında çiftçi ve besiciye büyük katkı sağladığını, ürünlerin tarımsal sanayi ürününe dönüştürülmesi odağında OSB’lere sağlanan imkanlara müteşekkir olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar kaldıklarını ifade etti.
Aydemir sanayi esnafıyla buluştu
Milletvekili Aydemir’in Erzurum alan çalışması programının bir sonraki durağı Sanayi Sitesi oldu. Sanayici, İş Adamı ve esnafla birebir görüşme gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, 5’inci ve 6’ıncı Bölge teşvikleri konusunda bilgilendirmede bulundu. İl sanayisi kapasite kullanımı konusunda bilgi alan Milletvekili Aydemir, 1. OSB’de yatırım alanı hacminin büyüdüğü, 2’inci OSB kaydında önemli yatırım talepleri bulunduğunu aktararak, 2022 yılının 2021 yılından daha iyi olacağını, bunun devlet millet kaynaşma ve dayanışmasıyla gerçekleşeceğini vurguladı.
‘Sanayi esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müteşekkir’
Sanayi Sitesinde atölye ve üretim alanlarına konuk edilen Milletvekili Aydemir, alanda faaliyette bulunan sanayici, imalatçı ve sanatkarların görüşlerini aldı. İl Sanayi camiasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına güvendiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Sanayi sitelerindeki esnaf ziyaretimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına olan kalbi muhabbetin yansımalarıyla doluydu. Talepler, tenkitler, teşekkürler hepsi baş tacı’ dedi.
Aydemir’den dadaşlarla hasbıhal
Milletvekili Aydemir daha sonra Erzurum cadde ve sokaklarının nabzını tuttu. Cumhuriyet Caddesinde dadaşlarla birebir görüşen Milletvekili Aydemir, halka gündemdeki gelişmeleri nasıl karşıladıklarını, sosyal hayat ve ekonomideki gelişmeleri nasıl nitelediklerini sordu. Döviz kurlarındaki küresel kaynaklı dalgalanmalar, suni fiyat artışlarıyla mücadele odağında Cumhur ittifakının gösterdiği direnç ve dirayeti takdirle karşıladıklarını belirten Dadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadroları ve Cumhur ittifakının Büyük ve Güçlü Türkiye hedefini gerçekleştireceğine inandıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu'yu, Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı
YEREL HABERLER Doğu'yu, Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli ...
Pirinkayalar tüneli açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Karayollarımızdaki tünel uzunluğunu son on dokuz yılda on üç kat artırarak, 50 km den 639 km ye çıkarmış oluyoruz”
YEREL HABERLER Pirinkayalar tüneli açıldı Ulaştırma ve Altyapı ...
Aziziye zabıtası ceza yağdırdı Aziziye Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Aziziye zabıtası ceza yağdırdı Aziziye ...
Öğrenci dekanlığı tarafından 1. Öğrenci Şurası gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Öğrenci dekanlığı tarafından 1. Öğrenci Şurası ...
Anaokulu öğrencileri, Vali Memiş’ten oyuncak istedi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri, Vali Memiş’ten oyuncak istedi
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
YEREL HABERLER Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Erzurum'daki buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum'daki buz sarkıtlarının boyu 3 metreye ulaştı
Atatürk Üniversitesinde ebelik sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde ebelik sempozyumu düzenlendi
Oltu OSB’de fabrikalar yükseliyor Vali Memiş: “Fabrikalarda 600’e yakın istihdam sağlayacağız”
YEREL HABERLER Oltu OSB’de fabrikalar yükseliyor Vali Memiş: ...
Fatih Arda bir ilki daha gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fatih Arda bir ilki daha gerçekleştirdi
Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinden “Âkif” temalı resim sergisi
YEREL HABERLER Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinden “Âkif” temalı ...
Rektör Çomaklı, üniversite hastaneleri çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, üniversite hastaneleri çalıştayına ...
Kayakta Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu
YEREL HABERLER Kayakta Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu
Aydemir: ‘Prinkayalar eser siyasetimizin sonucudur’ Milletvekili Aydemir yine sahadaydı Erzurum esnafının nabzını tuttu ‘Erzurum Büyükşehir metropollerin önüne geçti’ ‘Dadaşların cumhurbaşkanımıza itimatları zirvede’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Prinkayalar eser siyasetimizin ...
Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta olimpiyat yolcusu
YEREL HABERLER Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta olimpiyat yolcusu
Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı
YEREL HABERLER Öğrenciler kavga etti, veliler okul bastı
Sunar; Palandöken'in çehresini değiştiriyoruz "Birinci ve ikinci marketlerin çehresi değişecek"
YEREL HABERLER Sunar; Palandöken'in çehresini ...
Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Kent Konseyi yönetimiyle bir araya ...
Vali Memiş: Devletimizin tek kuruşunu boşa harcamıyoruz
YEREL HABERLER Vali Memiş: Devletimizin tek kuruşunu boşa ...
Ultra Viole Gün Işığı cihazı Kazım Karabekir Stadı’na getiriliyor
YEREL HABERLER Ultra Viole Gün Işığı cihazı Kazım Karabekir Stadı’na ...
Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu
YEREL HABERLER Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi ...
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
YEREL HABERLER 'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
Göktürk Yazıtları’nın birebir kopyası Erzurum’da yapıldı
YEREL HABERLER Göktürk Yazıtları’nın birebir kopyası Erzurum’da ...
Oltu’da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor
YEREL HABERLER Oltu’da Zabıta ekipleri fiyat denetimini sürdürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.