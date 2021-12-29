Yeni nesil koruyucu kaplamalar üretmek üzere hazırlanan projeye TÜBİTAK desteği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hikmet Çiçek tarafından yeni nesil koruyucu kaplamalar elde etmek amacıyla geliştirilen proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Geliştirilen proje ile akıllı materyaller kullanılarak kendi kendini yenileyebilen malzemeleri uygun geometri ve kompozisyonda bir araya getirerek yeni nesil kompakt koruyucu kaplamalar elde edilmesi planlanıyor.

Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan proje hakkında değerlendirmede bulunan proje yürütücüsü Doç. Dr. Hikmet Çiçek, makine elemanlarını servis şartlarında maruz kalacağı sürtünme ve aşınma kaynaklı hasarlardan korumak için yapılan en yaygın ve etkili uygulama koruyucusunun yüzey kaplamaları olduğunu belirterek, “Günümüze kadar birçok farklı yöntem ve alaşımlar kullanılarak sürtünmeaşınma kaynaklı hasarların oluşması engellenmeye ya da geciktirilmeye çalışılmış ve çok iyi sonuçlar elde edilmiş. Şimdiye kadar ki yapılan kaplamaların çoğunda temel hedef sürtünme ve aşınmayı azaltıp sürtünme kaynaklı enerji kayıplarını azaltmak ve aşınma kaynaklı malzeme kayıplarını da minimum seviyeye indirmek olmuştur” şeklinde konuştu.

Kaplamalarda oluşacak çizik, çatlak, aşınma izi gibi durumlarda kaplamaların koruyuculuk özelliğini kaybetmeye başlamadığını ve makine elemanın yüzeyinden adeziv olarak ayrılabildiğini aktaran Doç. Dr. Çiçek, “Koruyucu kaplamalarda hasar oluştuktan sonra genelde makine elemanının yenisiyle değiştirilmesi veya kaplamanın sökülerek yeniden yapılması söz konusu olacaktır. Her iki durumda da zaman ve mali giderler söz konusudur. Koruyucu kaplamaların etkinliğini daha da artırmak, servis ömrünü uzatmak için yeni ve kompakt yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece hasarı engelleyebilen değil aynı zamanda oluşacak bir hasarı kendi kendine onarabilen yeni tür kompakt, akıllı kaplamalar üretilerek koruyucu kaplamaların etkinliği daha da artırılabilir ve yeni bir ivme kazandırılabilir. Yaptığımız proje ile koruyucu kaplamalara yeni bir bakış açısı ve yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz. Bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edeceğimize inandığımız projemizin ülke ekonomisine fayda sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

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