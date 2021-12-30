Rektör Çomaklı: “Bu gurur hepimizin” Fatih Arda İpçioğlu, Dünya Kupası puanı kazanan ilk Türk Sporcu oldu

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fatih Arda İpçioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupasında finale kalan ve ilk 30 sporcu arasına girerek Dünya Kupası puanı kazanan ilk Türk Sporcu oldu.

Kayakla Atlamanın en prestijli organizasyonu olan 4 Tepe Turnuvasının Oberstdorf ayağında yarışan 24 yaşındaki sporcu, müsabakada yarışan ilk Türk sporcu unvanıyla katıldığı finalde 29'uncu oldu ve aldığı puanlarla Ay Yıldızlılar'ın Pekin 2022 Kış Olimpiyatları için kota sayısını ikiye yükseltti.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcusu olan ve yaptığı atlayışlarla 224.7 puan kazanan İpçioğlu, elde ettiği dereceyle Türkiye'yi Kış Olimpiyatlarında temsil edecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek: “Müsabaka takvimimiz oldukça yoğun geçiyor ancak hem Erzurum’da yaşıyor hem de Atatürk Üniversitesinde okuyor olmanın ayrıcalığını bu zamanlarda daha da iyi anlıyoruz. Çünkü şehrimiz tam bir kış sporları şehri ve uluslararası standartlara sahip bir atlama kulemiz var. Yine aynı şekilde üniversitemizde de oldukça başarı bir eğitim modeli uygulanıyor. Hiçbir alanda eksikliğini hissetmediğimiz bir ortamda AyYıldızlı formamız için yılmadan mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle desteklerini bir an olsun bile esirgemeyen ailem, üniversite rektörüm, antrenörlerim ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Bu Gurur Hepimizin”

Atatürk Üniversiteli Milli Sporcuyu tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitelerarası spor müsabakalarında elde edilen başarılar ile son 5 yılda en çok madalya kazanan üniversite olan Atatürk Üniversitesinin milli takımlara da sporcu yetiştiren bir spor merkezi olduğuna dikkat çekti. Birçok branşta ülkesini temsil eden sporcuların Atatürk Üniversitesi öğrencisi ya da mezunu olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Bilimsel ve akademik çalışmaların yanında sportif başarılarla da ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle kış sporlarında marka haline gelen üniversitemiz yapmış olduğu atılımların geri dönüşünü elde edilen başarılar ile almaya devam ediyor. Bu kapsamda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizden Fatih Arda İpçioğlu da ülkemizin kayakla atlama tarihinde birçok ilki başararak göğsümüzü kabarttı. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyor, gereken tüm desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

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