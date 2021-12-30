Sokak kedisi 'Havuç', Palandöken'in maskotu oldu



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, tatilcilerin 'Havuç' ismini verdiği sokak kedisi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken'in 2 bin 200 rakımında, gondol lift ve acemi pistin bulunduğu alanda belediyeye ait tesiste barınan sokak kedisi sevimliliğiyle dağın simgesi haline geldi. Dağda gün boyu kayak yapanların kısa molalar verdiği tesisten ayrılmayan Havuç, tatilcilerle masada oturup yemeklerine ortak oluyor.

Havuç'u kısa sürede sevdiğini söyleyen Alihan Çalbay, "Kayaktan yorulanlar burada kısa mola verip sıcak bir çayla ekmek arası sucuk ve köfteyle karnını doyuruyor. Kim yemek yese Havuç hemen yanında bitiyor. Mutlaka alınan o yemeğe ortak oluyor. Ben de aldığım sucuk ekmeği onunla paylaştım. Yemekten sonra kendini sevdirmek de çok hoşuna gidiyor" diye konuştu.

Belediye çalışanları, yaz kış demeden alandan ayrılmayan kediye herkesin değer verdiğini ve onun Palandöken'in maskotu haline geldiğini belirtti. Özellikle gençlerin Havuç'u çok sevdiğini söyleyen çalışanlar, "Buraya gelen herkes ona ilgi gösteriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-12-30 09:42:41



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