Atatürk Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden Halk Edebiyatı araştırmacısı Dr. Lütfi Sezen “Anılarla Yaşamak” kitabının ikinci baskısını yaptı.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret ederek kitabını imzalayan Halk Edebiyatı araştırmacısı Dr. Lütfi Sezen, “Anılar, belli bir yaş sınırını aşmış, kişilerin yeni kuşaklara bildiklerini ve yaşadıklarını aktarıp yol gösterdikleri yazılardır. Bir kısım deneyimlerin başkalarıyla paylaşılması arzusu vardır. Bir bakıma, olayların insan belleğinde bıraktığı izlerden hareketle geçmişi yaşamaktır. Anıya konu olan olaylar ve kişiler gerçek olduğu için yazar bunlar değiştiremez. Anıların en önemli özelliklerinden birisi de tarihî kaynak niteliği taşımasıdır. Gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Anıları yaşayanların, yaşadıklarını, yaşadıkları dönemin gençlik heyecanı ile değil, belli olgunluk döneminin mantığı ile yazmaları gerekir. Ben de bu yoldan hareket ederek yaşadığım olayları 40 yılı aşan bir süre içerisinde belli deneyimler sonucunda daha gerçekçi biçimde değerlendirerek doğru olan şekliyle aktardım” diye konuştu.

Anıların en önemli özelliğinin gelecek kuşaklara ders vermesi ve iyi örnek olması olduğunu ifade eden Halk Edebiyatı araştırmacısı Dr. Lütfi Sezen “Okuyucularıma sunmaya çalıştığım anıların pek çoğunda gençlik yılları heyecanının bana yaptırdığı hataları da açıkça görebilirsiniz. Birilerini yargılayıp hesap sormak gibi bir amacımız yoktur. Bütün konu başlıkları dikkatle okunacak olursa, daha çok kendimi eleştirdiğim, daha doğrusu özeleştiride bulunduğum görülecektir. Amacım, gelecek kuşakların, yaşanan olaylardan, yapılan yanlışlıklardan ders alması, aynı hataları yapmamasıdır” dedi.

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