İl yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti

Türkiye’de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasında Araştırma Üniversitesi unvanı alan 20 üniversiteden biri olan Atatürk Üniversitesinin, bu önemli başarısını kutlamak amacıyla Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Atatürk Üniversitesi adına tebrikleri kabul eden Rektör Çomaklı, kazanılan bu başarının şehre önemli derecede katma değer sağlayacağını belirterek, bölge üniversitelerine de örnek teşkil edeceğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık eğitim hayatında daima daha yükseğe çıkmak için çabaladığını, akademik ve idari kadrosuyla da bunu başardığını belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Birincil görevimiz olan eğitim ve ikincil görevimiz olan topluma hizmet misyonumuzu layıkıyla yerine getirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağı düşüncesindeyim. Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her alanda destek vermekten mutluluk duyarız.”

Bölgenin en köklü kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi unvanını almasıyla daha çok güçlendiğini belirten Vali Okay Memiş, herhangi bir konuda yardım istenildiğinde asla geri çevirmeyerek halkın desteğine koşan Atatürk Üniversitesinin bu başarıyı sonuna kadar hak ettiğini aktardı. Üniversitenin yıllar boyunca geliştirdiği misyon ve vizyonu Erzurum’daki bir çok kurumun şiar edindiğini vurgulayan Vali Memiş, Atatürk Üniversitesi ailesi nezdinde Rektör Çomaklı’yı tebrik etti.

