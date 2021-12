ETÜ tarafından hazırlanan bir proje daha TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından hazırlanan bir proje daha TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş’ın yürütücülüğünü yaptığı "POFUT1 inhibitörü olabilecek bileşiklerin tasarımı, sentezi ve etkinliklerinin değerlendirmesi ile antikanser ve antianjiyojenik potansiyellerinin in vitro ve in vivo modellerle incelenmesi" başlıklı proje 2021 Yılı 2. Dönem TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında 34 adet aday POFUT1 inhibitörü tasarlanması, bu moleküllerin antikanser ve antianjiyojenik potansiyellerinin in vitro testlerle değerlendirilmesi ve bu şekilde birçok kanser türünün tedavisinde kullanılma potansiyeli olabilecek yeni moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor.

POFUT1’in birçok kanser türünün oluşumu ve gelişiminde önemli bir yere sahip olabileceğine dair ön verilerinin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ömer Faruk Karataş, “Proje ekimizle birlikte 34 adet aday POFUT1 inhibitörü tasarlayıp sentezlerini yapacağız ve sonrasında etkinlik, antikanser ve antianjiyojenik potansiyellerini in vitro testlerle değerlendireceğiz. İlk aşamada etkinlikleri analiz edilen bileşiklerin verileri kullanılarak daha sonra 10 adet daha bileşik tasarlanacak ve daha etkin olacaklarını tahmin ettiğimiz bu bileşiklerin antikanser ve antianjiyojenik potansiyel analizlerini yapacağız. Araştırmamız neticesinde elde ettiğimiz bulgularla kanser tedavisinde yeni tedavi araçlarının geliştirilmesine katkı sağlayarak uzun vadede ortaya koyduğumuz inhibitör adaylarının patentini alarak ülkemize ekonomik, ticari ve sosyal açılardan fayda sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

