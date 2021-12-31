Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti

Erzurum’da etkisini arttıran soğuk havayla birlikte Erzurum Ovası buzla kaplandı. Kilometrelerce uzunluktaki buz tabakası drone ile görüntülendi, görenleri kendine hayran bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava, yeni yıl öncesi etkisini iyiden iyiye arttırdı. Gece saatlerinde eksi 16 dereceyi gören Erzurum’da göller, nehirler ve su birikintileri buz kesti. Erzurum Ovası'nda bulunan sulak arazi ve bataklıklar ise adeta buz pistlerini anımsattı. Kilometrelerce uzunluktaki buz tabakası, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Drone ile görüntülenen ovada, gün doğumuyla birlikte güneş ışıkları buzlarla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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