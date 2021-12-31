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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pak ve Akdağ ailesinin acı günü

İHA

Pak ve Akdağ ailesinin acı günü

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akdağ’ın anneannesi ve gazeteci Recai Pak’ın teyzesi Azize Pak, son yolculuğuna uğurlandı.
Azize Pak’ın cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip Yakutiye Çayırca Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, gazeteciler, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

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