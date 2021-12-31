Rektör Çomaklı’dan yeni yıl mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni yılın gelişiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Uzun ve yorucu geçen günlerin ardından yeni bir yıla girmenin umudu ve hevesi içindeyiz. 2021 her ne kadar pandeminin getirdiği sıkıntılarla üzücü ve bitkin geçmiş olsa da gelecek güzel günlerin beklentisi içinde 2022 yılını karşılıyoruz. Hem ülkemiz hem de dünya için yeni yılın daha sağlıklı, daha güvenilir ve eksikliklerden ziyade tamamlanan beklentilerin ve gerçekleşen hayallerin yaşandığı bir yıl olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte ekonomiden sağlığa, toplumsal yaşamdan sanat ve kültürel alanlara değin top yekûn başlattığımız kalkınma ve bağımsızlık hedeflerinin 2022 yılında yeni bir ivme, heyecan ve dinamizm kazanacağı inancındayız. Güzel ülkemizin bu hedeflere ulaşma arzusu ve doğrultusunda kalp ve aklın birlikteliğiyle ışıldayan bilim yuvaları olan üniversitelerimize de büyük görevler düşmektedir. Atatürk Üniversitesi olarak bu büyük hedef için başlattığımız ve başarıyla sürdürdüğümüz Yeni Nesil Üniversite bilincini Allah’ın izniyle 2022 yılında yine yenilikçi ve ilerici bir tavırla daha ileriye taşıyacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, bütün insanlık için hep birlikte paylaşacağımız nimetler ve müjdelerle dolu olmasını dilediğimiz yeni yılımız kutlu olsun.”

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