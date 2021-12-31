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Erzurum’da şehit polis memuru Abdülkadir Güngör için mevlit okutuldu.

Lalapaşa Camisi’nde gerçekleştirilen mevlide şehidin polis memuru Güngör’ün Aiilesi, babası Muktedir Güngör, Palandôken Kaymakamı Önder Coşğun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, şehit polis memurunun meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte, şehit Abdulkadir Güngör ve tüm şehitler için dua edildi. Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Abdulkadir Güngör, 10 Kasım 2021 günü şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit polis Güngör, evli ve bir çocuk babasıydı.

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