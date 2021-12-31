ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

İHA

ATA-DAKAM hizmet binası düzenlenen törenle açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinde yeni birimlerin faaliyete geçme süreçleri devam ederken üniversite bünyesinde kurulan 45. araştırma merkezi olan Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATADAKAM) hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.
Üniversite ve belediye iş birliğiyle kurulan bölgedeki ilk ve tek araştırma merkezi olan ATADAKAM’ın, Erzurum Kalesi önünde yer alan hizmet binasının açılışına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ATADAKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde tasarımdan planlamaya, ekonomiden istihdama, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa gibi farklı konularda kentlerde yaşanan çok boyutlu sorun ve problemlerin tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesini amaç edinen ATADAKAM’da çalıştay, seminer, yarışma ve sergi gibi akademik faaliyetlerin yanında projecilik ve danışmanlık hizmetleri de verilecek.
“Çalışmalar, Topluma Katkı İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşti”
Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren ATADAKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz, bütün dünyanın kabul ettiği ortak hedefler olan yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerin ve mekanların inşasında nitelikli ve kimlikli projeler oluşturmayı ilke edinen ATADAKAM’da bugüne kadar tarihi yapıların restorasyonundan, kamu ve eğitim binası tasarımına, sosyalkültürel ve ticari yapıların tasarımından kentsel dönüşüm süreçlerine kadar çeşitli proje çalışmalarının yapıldığını belirterek, bu çalışmalarda üniversitenin en temel misyonlarından biri olan topluma katkı ilkesi doğrultusunda kamu yararını düşünen ve kamu bütçesini israf etmeyen bir tutum içinde olduklarını aktardı. Kazaz, her şartta kendilerini destekleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibi ile merkez binasının üniversiteye tahsisi hususunda yardımcı olan Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.
Rektör Çomaklı: “ÜniversiteBelediye İş Birliğiyle Bölgede Kurulan İlk ve Tek Araştırma Merkezi”
ATADAKAM’ın üniversitebelediye iş birliğiyle bölgede kurulan ilk ve tek araştırma merkezi olmasının Atatürk Üniversitesi için memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde bulunan alanında uzman mimarlar, şehir plancıları, mühendisler, ekonomistler vb. birçok araştırmacının bilgi ve deneyimlerinin belediye iş birliğiyle Erzurum’a aktarılmasının merkezin öncelikli hedefi olduğunu söyledi.
Çomaklı: “Merkez faaliyetlerinde sadece Erzurum’la sınırlı kalmayıp Doğu Anadolu Bölgesinin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliğinin korunarak kentin ekonomisine kazandırılması, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarının planlanması, kentteki sorunlu alanlara yönelik projelerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemizin topluma katkı politikasının gerçekleştirilmesinde ve üniversitekamu iş birliğinin sağlanmasında önemli bir adım atılmıştır. Kentimize ve bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Sekmen: “Birçok Soruna Çözüm Önerisi Sunacak”
Bu ve benzeri projelerin sayısını artırmak, kazanılan tecrübelerin paylaşılması ile etkin, çözüm odaklı sonuçlar elde etmek adına Atatürk Üniversitesi ile yeni bir projeye daha imza attıklarını vurgulayan Mehmet Sekmen ise, DAKAM’ın Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde yapı ölçeğinden kentsel tasarıma, bölge planlama ölçeğinden bilimsel araştırmalara, ekonomiden üretime, sanayiden planlamaya, eğitimden sağlığa varıncaya kadar birçok alanda şehirlerde yaşanan kentsel sorunlara çözüm merkezi olmak amacıyla oluşturulduğunu söyledi.
Vali Memiş: “Kentlerin Tarihi ve Kültürel Dokusunu Korumak Oldukça Önemli”
ATADAKAM’ın Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm şehre hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Okay Memiş, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan Erzurum’un arka planda kalmış güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılması ve var olan değerleri koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması adına önemli bir araştırma merkezinin kurulduğunu vurgulayarak, bu tarz birimlerin kurumlar tarafından desteklenmesi gerektiğinden bahsetti.
Açılış töreni; konukların hizmet binasını ziyareti ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emriye Kazaz’ın plan ve projeler hakkında gerçekleştirdiği sunum ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit polis memuru Abdülkadir Güngör için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Abdülkadir Güngör için mevlit ...
Rektör Çomaklı’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan yeni yıl mesajı
Öz: Türkiye yeni yılda da büyümeye devam edecek
YEREL HABERLER Öz: Türkiye yeni yılda da büyümeye devam edecek
Aydemir’den, Seyyid Ahmed Arvasi’ye vefa
YEREL HABERLER Aydemir’den, Seyyid Ahmed Arvasi’ye vefa
Atatürk Üniversitesi’nde 21. Yüzyılda şiddet olgusu konulu sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde 21. Yüzyılda şiddet olgusu ...
Baro Başkanı Göğebakan'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Göğebakan'dan yeni yıl mesajı
Bu merkez Türkiye’de ilk oldu Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Bu merkez Türkiye’de ilk oldu Doğu Anadolu Kentsel ...
Otomobil takla attı: 2 yaralı Kent merkezinde kaldırıma çarpan otomobil takla atarak ters döndü
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 yaralı Kent merkezinde ...
Erzurum’da suç çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Erzurum’da suç çetesi çökertildi
Erzurum’da eylem yapma hazırlandığındaki terörist yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da eylem yapma hazırlandığındaki terörist ...
Pak ve Akdağ ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Pak ve Akdağ ailesinin acı günü
MHP'den Pasinler’e çıkarma
YEREL HABERLER MHP'den Pasinler’e çıkarma
Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti
YEREL HABERLER Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti
Küçük eller büyük resimler
YEREL HABERLER Küçük eller büyük resimler
Emeklilerin zam beklentisi
YEREL HABERLER Emeklilerin zam beklentisi
ETÜ tarafından hazırlanan bir proje daha TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı
YEREL HABERLER ETÜ tarafından hazırlanan bir proje daha TÜBİTAK ...
İl yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER İl yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti
Erzurum’da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı “Türk olduğumuz için Turkovac aşısını tercih ettik”
YEREL HABERLER Erzurum’da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı “Türk ...
Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar özel programda doyasıya eğlendi
Karayazı Belediyespor Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Karayazı Belediyespor Türkiye Şampiyonu
Vali Memiş’ten yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten yeni yıl mesajı
Çiftçilere kışın eğitim, yazın üretim desteği
YEREL HABERLER Çiftçilere kışın eğitim, yazın üretim desteği
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan Öztürk’e ziyaret
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan Öztürk’e ...
Erzurum’da buz kesen nehirlerde görsel şölen
YEREL HABERLER Erzurum’da buz kesen nehirlerde görsel şölen

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.